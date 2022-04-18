США оценили количество российских войск на Юге и Востоке
18 апреля 2022 , 23:59Читати новину українською
Источник:CNN
В США сообщили, что Россия направила помощь своим войскам на Юге и Востоке Украины. В частности, речь идет об 11 батальонных тактических группах.
Эти войска стянули за последнюю неделю. Американское издание опубликовало такую информацию со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне США.
Важно Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на востоке Украины
Они расширили свои возможности внутри Украины,
– говорится в сообщении.
Издание отметило, что все российские сухопутные войска сосредоточены на Востоке и Юге Украины.
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