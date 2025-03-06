Кроме того, Украина имеет собственную разведку и спутниковые ресурсы. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что к такому решению США происходила постепенная подготовка.

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Нужны ли разведданные для ударов по России

Франция уже подтвердила готовность делиться с Украиной разведывательными данными, Великобритания также может присоединиться к этому сотрудничеству. Кроме того, Украина имеет собственные разведывательные ресурсы, в частности космическую разведку и спутник.

Координаты российских нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и электростанций есть на картах. Это объекты, которые не перемещаются, поэтому для ударов по ним не требуется корректировка. Украинские дроны и ракеты будут продолжать их атаковать.

Никто не полагался только на США. Говорить, что нам безразлично, – это неправда. Это неприятно, но мы к этому постепенно готовились,

– подчеркнул военнослужащий.

По его словам, иногда возникало впечатление, что информация, которой Украина делилась с партнерами относительно наступлений и намерений, очень быстро попадала к россиянам. Поэтому приостановление обмена разведданными с США в чем-то может даже быть на руку.

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, Украина также надеется на сотрудничество с Германией по передаче разведывательных данных.