Крім того, Україна має власну розвідку та супутникові ресурси. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що до такого рішення США відбувалася поступова підготовка.

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Чи потрібні розвіддані для ударів по Росії

Франція вже підтвердила готовність ділитися з Україною розвідувальними даними, Велика Британія також може приєднатися до цієї співпраці. Окрім того, Україна має власні розвідувальні ресурси, зокрема космічну розвідку та супутник.

Координати російських нафтопереробних заводів, нафтобаз та електростанцій є на картах. Це об'єкти, які не переміщуються, тому для ударів по них не потрібно коригування. Українські дрони та ракети продовжуватимуть їх атакувати.

Ніхто не покладався лише на США. Казати, що нам байдуже, – це неправда. Це неприємно, але ми до цього поступово готувалися,

– наголосив військовослужбовець.

За його словами, іноді виникало враження, що інформація, якою Україна ділилася з партнерами щодо наступів та намірів, дуже швидко потрапляла до росіян. Тому призупинення обміну розвідданими з США у дечому може навіть бути на руку.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, Україна також сподівається на співпрацю з Німеччиною щодо передачі розвідувальних даних.