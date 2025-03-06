Крім того, Україна має власну розвідку та супутникові ресурси. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що до такого рішення США відбувалася поступова підготовка.
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Чи потрібні розвіддані для ударів по Росії
Франція вже підтвердила готовність ділитися з Україною розвідувальними даними, Велика Британія також може приєднатися до цієї співпраці. Окрім того, Україна має власні розвідувальні ресурси, зокрема космічну розвідку та супутник.
Координати російських нафтопереробних заводів, нафтобаз та електростанцій є на картах. Це об'єкти, які не переміщуються, тому для ударів по них не потрібно коригування. Українські дрони та ракети продовжуватимуть їх атакувати.
Ніхто не покладався лише на США. Казати, що нам байдуже, – це неправда. Це неприємно, але ми до цього поступово готувалися,
– наголосив військовослужбовець.
За його словами, іноді виникало враження, що інформація, якою Україна ділилася з партнерами щодо наступів та намірів, дуже швидко потрапляла до росіян. Тому призупинення обміну розвідданими з США у дечому може навіть бути на руку.
Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, Україна також сподівається на співпрацю з Німеччиною щодо передачі розвідувальних даних.