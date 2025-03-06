Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рустема Умєрова під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні.
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Яка країна може почати надавати розвіддані Україні
Умєров розповів журналістам, що наразі не відомо, якою саме розвідувальною інформацією США не будуть ділитися з Україною.
Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також,
– зазначив міністр оборони.
Нагадаємо, що напередодні директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив інформацію, що США зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Водночас він наголосив, що ця пауза – тимчасова.
До слова, на цьому тлі Франція вже запропонувала Україні свою розвідку. Таку ініціативу озвучив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.