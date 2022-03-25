Санкции Бюро индустрии и сохранности США ввели сначала против русских авиакомпаний. Со 2 марта они касаются и Беларуси.
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Получить специальную лицензию Беларусь не может
После введения ограничения, чтобы получить запасные части к самолетам Boeing и другим американским производителям, необходимо получить специальную лицензию. Сделать это Минску в современных условиях практически невозможно.
"Белавиа" это коснется напрямую, ведь 7 из 12 самолетов, выполняющих рейсы, – это Boeing 737. Еще 5 – бразильские Embraer, у них тоже есть много американских комплектующих.
Воздушный флот Лукашенко тоже пострадает
Воздушный флот Лукашенко тоже пострадает, ведь преимущественно самопровозглашенный лидер использует Boeing 737-800 и Boeing 767. Если Лукашенко и дальше захочет путешествовать с комфортом, ему придется покупать запчасти на "черном рынке".
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