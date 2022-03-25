В Генштабе подчеркнули, что сейчас продолжаются меры по пополнению потерь оккупационных войск.

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Это делают путем формирования и отправки в Беларусь сводных подразделений из состава 4 бригад:

37-й отдельной мотострелковой бригады (Кяхта),

5-й отдельной танковой бригады (Улан-Удэ) 36-й армии,

38-й отдельной мотострелковой бригады (Екатеринославка) 35-й армии,

40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота РФ.

Кроме того, в Генштабе ВСУ уверяют, что до сих пор высока вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины.

Кстати, потери оккупанта в войне в Украине превысили 16 100 человек. Также россияне потеряли 561 танк, 1625 боевых бронированных машин, 115 самолетов и 125 вертолетов.

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