В Генштабе ВСУ сообщили, что для пополнения бригад оккупанты призывают офицеров запаса, а также лиц рядового и сержантского состава.

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По данным разведки, в России продолжают привлекать наемников, набор которых производят российские частные военные компании.

С целью восстановления боеспособности руководство российской армии решило снять с хранения и направить в воинские части устаревшую бронетехнику.

Кроме того, как сообщили в Генштабе ВСУ, враг на оккупированных территориях забирает у местных фермеров и предпринимателей грузовики и специальную сельскохозяйственную технику.

К слову, с утра 24 февраля российские войска начали вероломное вторжение на украинскую землю. В статье мы рассказали, как изменилась страна и мир за этот короткий исторический, но очень долгий для многих украинцев месяц.

Интересно – Потери врага по состоянию на 24 марта: