У Генштабі наголосили, що наразі тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ.

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Це роблять шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 4 бригад:

37-ї окремої мотострілецької бригади (Кяхта),

5-ї окремої танкової бригади (Улан-Уде) 36-ї армії,

38-ї окремої мотострілецької бригади (Єкатеринославка) 35-ї армії,

40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту РФ.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ запевняють, що досі є висока ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України.

До слова, втрати окупанта у війні в Україні перевищили 16 100 осіб. Також росіяни втратили 561 танк, 1625 бойових броньованих машин, 115 літаків та 125 гелікоптерів.

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