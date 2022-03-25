Санкції Бюро промисловості та безпеки США запровадило спочатку проти російських авіакомпаній. З 2 березня вони стосуються і Білорусі.

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Отримати спеціальну ліцензію Білорусь не може

Після введення обмеження, аби отримати запасні частини до літаків Boeing та інших американських виробників, необхідно отримати спеціальну ліцензію. Зробити це Мінську в сучасних умовах практично неможливо.

"Белавіа" це зачепить безпосередньо, адже 7 із 12 літаків, які виконують рейси, – це Boeing 737. Ще 5 – бразильські Embraer, у них теж є багато американських комплектуючих.

Повітряний флот Лукашенка теж постраждає

Повітряний флот Лукашенка теж постраждає, адже переважно самопроголошений лідер використовує Boeing 737-800 та Boeing 767. Якщо Лукашенко і далі захоче подорожувати з комфортом, то йому доведеться купувати запчастини на "чорному ринку".

Це цікаво! Раніше Лукашенко літав радянським Ту-154, проте його таки переманила на свій бік розкіш та комфорт. Він надає перевагу Boeing 767 з оздобленням з цінних порід дерева та натуральної шкіри.

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