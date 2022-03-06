США в очередной раз заявили, что приветствуют все шаги, предпринятые странами для сдерживания России. Международное сообщество отвергло усилия российского правительства распространять ложь и скрывать правду.

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Правительства, частный сектор и гражданское общество беспрецедентно предприняли независимые действия, чтобы исключить попытки продать войну Путина как оправданные. Вместе с нашими партнерами мы будем и дальше осуждать закрытие Россией независимых медиа и технологических платформ, которые не позволяют Путину беспрепятственно проводить свои кампании по дезинформации,

– говорится в сообщении Белого дома.

Также США осуждают одобрение закона, согласно которому журналистам и простым гражданам, которые будут распространять так называемую "ложную" информацию о бессовестной войне Путина в Украине, грозит до 15 лет лишения свободы.

В Белом доме призывают к продолжению действий во всех секторах общества для продвижения прав человека и основных свобод онлайн и офлайн. США верят, что можно привлечь к ответственности пропагандистские СМИ и представителей дезинформации, распространяющих ложь Путина.

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