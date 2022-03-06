США вкотре заявили, що вітають всі кроки, яких вжили країни для стримування Росії. Міжнародна спільнота відкинула зусилля російського уряду поширювати брехню та приховувати правду.

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Уряди, приватний сектор та громадянське суспільство безпрецедентно вжили незалежних дій, щоб відкинути спроби продати війну Путіна як виправдані. Разом із нашими партнерами ми й надалі засуджуватимемо закриття Росією незалежних медіа та технологічних платформ, які не дозволяють Путіну безперешкодно проводити свої кампанії з дезінформації,

– мовиться у повідомленні Білого дому.

Також США засуджують схвалення закону, за яким журналістам і простим громадянам, які будуть поширювати так звану "неправдиву" інформацію про безсовісну війну Путіна в Україні, загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Білому домі закликають до продовження дій у всіх секторах суспільства для просування прав людини та основних свобод онлайн та офлайн. США вірять, що можна притягнути до відповідальності пропагандистські ЗМІ та представників дезінформації, які поширюють брехню Путіна.



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