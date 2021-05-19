В США призвали Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться от высказываний, которые могут спровоцировать рост насилия. Кроме того, Штаты порекомендовали Турции присоединиться к работе над урегулированием конфликта между Израилем и Палестиной.
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США решительно осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана в отношении еврейского народа,
– говорится в сообщении.
Госдепартамент США подчеркнул, что их страна предана борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях.
Детали заявления Эрдогана
- Турецкий лидер Эрдоган обвинил Израиль в терроре в отношении Палестины. Политик отметил, что "мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует". По словам Эрдогана, Иерусалим является наследием всего человечества, и долгом чести является противостояние нападениям Израиля на палестинские города.
- Кроме того, президент Турции призвал международное сообщество дать Израилю "мощный и сдерживающий урок перед этими необдуманными нападениями".
- Не обошел в своих речах Эрдоган и президента США Джо Байдена. Турецкий лидер обвинил своего коллегу из Штатов в одобрении продажи оружия Израилю. Эрдоган вспомнил, что Байден поддержал признание геноцида армян в Османской империи и отметил, что сейчас президент США пишет историю окровавленными руками.