В США призвали Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться от высказываний, которые могут спровоцировать рост насилия. Кроме того, Штаты порекомендовали Турции присоединиться к работе над урегулированием конфликта между Израилем и Палестиной.

Актуально ХАМАС отказался прекратить обстрелы Израиля

США решительно осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана в отношении еврейского народа,

– говорится в сообщении.

Госдепартамент США подчеркнул, что их страна предана борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях.

Детали заявления Эрдогана

Турецкий лидер Эрдоган обвинил Израиль в терроре в отношении Палестины. Политик отметил, что "мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует". По словам Эрдогана, Иерусалим является наследием всего человечества, и долгом чести является противостояние нападениям Израиля на палестинские города.

Кроме того, президент Турции призвал международное сообщество дать Израилю "мощный и сдерживающий урок перед этими необдуманными нападениями".

Не обошел в своих речах Эрдоган и президента США Джо Байдена. Турецкий лидер обвинил своего коллегу из Штатов в одобрении продажи оружия Израилю. Эрдоган вспомнил, что Байден поддержал признание геноцида армян в Османской империи и отметил, что сейчас президент США пишет историю окровавленными руками.

Обратите внимание! Издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Следует отметить, что такое решение приняли еще до обострения конфликта между Израилем и Палестиной.