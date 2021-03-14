Госдеп США осудил задержание участников Форума муниципальных депутатов в Москве
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержание участников форума независимых депутатов "Муниципальная Россия". Инцидент произошел в субботу, 13 марта.
Источник:Твиттер Энтони Блинкена
Блинкен рассказал, что в общей сложности задержали почти 200 муниципальных руководителей и их помощников.
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Среди них также был оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза и политик Юлия Галямина.
Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в частности, политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным основаниям. Мы призываем прекратить преследование независимых голосов,
– подчеркнул Блинкен.
Задержание участников форума: детали
- Массовые задержания участников форума "Муниципальная Россия" состоялись 13 марта в гостинице "Измайлово".
- Форум организовал штаб проекта "Объединенные демократы".
- Среди задержанных – политики Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза-младший, Андрей Пивоваров. Кроме того, среди задержанных также были журналисты.
- По состоянию на 14 марта некоторых задержанных уже отпустили.
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