Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержание участников форума независимых депутатов "Муниципальная Россия". Инцидент произошел в субботу, 13 марта.

Блинкен рассказал, что в общей сложности задержали почти 200 муниципальных руководителей и их помощников.

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Среди них также был оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза и политик Юлия Галямина.

Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в частности, политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным основаниям. Мы призываем прекратить преследование независимых голосов,

– подчеркнул Блинкен.

Обратите внимание! Форум должен был продолжаться в течение 13-14 марта.

Задержание участников форума: детали