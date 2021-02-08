В Соединенных Штатах от COVID-19 умер конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт. Он стал первым действующим членом Конгресса США, который не смог преодолеть этот недуг.

Конгрессмен Рон Райту мер 7 февраля в возрасте 67 лет. В последние минуты жизни политика рядом с ним была его жена.

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Что известно о коронавирусе и смерти Райта

Жизнь Райта оборвалась за менее чем 2 недели после того, как он получил положительный результат теста на коронавирус.

Конгрессмен заявлял, что испытывает незначительные симптомы, однако в целом чувствует себя хорошо и продолжит свою работу из дома. Однако болезнь оказалась сильнее.

Издание отмечает, что в сентябре 2020 года Райта госпитализировали из-за осложнений после лечения рака.

К слову, он стал первым членом Конгресса США, который умер от коронавируса.

Что известно о Роне Райте

Сначала был мэром Арлингтона в штате Техас.

Затем работал руководителем аппарата своего предшественника, бывшего республиканца Джо Бартона.

Входил в состав комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам и комитета Палаты представителей по вопросам образования и труда.

Обратите внимание! В США ежедневно вакцинируют от коронавируса примерно 1,2 миллиона человек. Сейчас количество вакцинированных больше, чем количество официально подтвержденных случаев инфицирования.