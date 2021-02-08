У Сполучених Штатах від COVID-19 помер конгресмен від Республіканської партії Рон Райт. Він став першим чинним членом Конгресу США, який не зміг подолати цю недугу.

Конгресмен Рон Райт помер 7 лютого у віці 67 років. В останні хвилини життя політика поруч з ним була його дружина.

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Що відомо про коронавірус та смерть Райта

Життя Райта обірвалося за менш ніж 2 тижні після того, як він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Конгресмен заявляв, що відчуває незначні симптоми, однак загалом почувається добре і продовжить свою роботу з дому. Однак хвороба виявилася сильнішою.

Видання зазначає, що у вересні 2020 року Райта госпіталізували через ускладнення після лікування раку.

До слова, він став першим членом Конгресу США, який помер від коронавірусу.

Коротка біографія Рона Райта

Спершу був мером Арлінгтона, що у штаті Техас.

Потім працював керівником апарату свого попередника, колишнього республіканця Джо Бартона.

Входив до складу комітету Палати представників Сполучених Штатів у закордонних справах та комітету Палати представників з питань освіти та праці.

Зверніть увагу! У США щодня вакцинують від коронавірусу приблизно 1,2 мільйона людей. Наразі кількість вакцинованих більша, ніж кількість офіційно підтверджених випадків інфікування.