У США від коронавірусу помер конгресмен Рон Райт
У Сполучених Штатах від COVID-19 помер конгресмен від Республіканської партії Рон Райт. Він став першим чинним членом Конгресу США, який не зміг подолати цю недугу.
Джерело:The Hill
Конгресмен Рон Райт помер 7 лютого у віці 67 років. В останні хвилини життя політика поруч з ним була його дружина.
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Що відомо про коронавірус та смерть Райта
Життя Райта обірвалося за менш ніж 2 тижні після того, як він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Конгресмен заявляв, що відчуває незначні симптоми, однак загалом почувається добре і продовжить свою роботу з дому. Однак хвороба виявилася сильнішою.
Видання зазначає, що у вересні 2020 року Райта госпіталізували через ускладнення після лікування раку.
До слова, він став першим членом Конгресу США, який помер від коронавірусу.
Коротка біографія Рона Райта
- Спершу був мером Арлінгтона, що у штаті Техас.
- Потім працював керівником апарату свого попередника, колишнього республіканця Джо Бартона.
- Входив до складу комітету Палати представників Сполучених Штатів у закордонних справах та комітету Палати представників з питань освіти та праці.
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