По информации Bloomberg, на такой шаг в Вашингтоне пошли из-за энергетического кризиса в Европе. Именно поставки США должны помочь решить проблему с голубым топливом на континенте.
Ранее ЕС пока не может ввести санкции против России в газовой сфере, – премьер Италии
Цены на газ в Европе недавно упали
СМИ пишут, что цены на газ в Европе снизились именно из-за ожиданий американских поставок. Но даже после этого падения стоимость тысячи кубометров газа – значительно выше, чем в прошлом году.
В Европе установили рекорд по отбору газа из хранилищ
Всего несколько дней назад в Евросоюзе установили рекорд по отбору природного газа из подземных хранилищ. У Оператора ГТС Украины сообщили, что это произошло из-за значительного уменьшения поставок "Газпромом" через территорию Польши и Украины. Такое решение российской корпорации – чисто политическое, а не экономическое.
Значительно больше здесь "Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС: установили рекорд по отбору из хранилищ
Что известно о резком росте стоимости газа
- 17 декабря 2021 года корпорация "Газпром" не стала бронировать суточные мощности газопровода "Ямал – Европа".
- Это привело к росту цен до 1700 долларов за тысячу кубов.
- 21 декабря польский участок газопровода был переведен в реверсный режим.
- Это обусловило еще большее увеличение стоимости – до 1800, а впоследствии и до 2000 долларов за тысячу кубов.
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