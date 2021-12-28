По информации Bloomberg, на такой шаг в Вашингтоне пошли из-за энергетического кризиса в Европе. Именно поставки США должны помочь решить проблему с голубым топливом на континенте.

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Цены на газ в Европе недавно упали

СМИ пишут, что цены на газ в Европе снизились именно из-за ожиданий американских поставок. Но даже после этого падения стоимость тысячи кубометров газа – значительно выше, чем в прошлом году.

В Европе установили рекорд по отбору газа из хранилищ

Всего несколько дней назад в Евросоюзе установили рекорд по отбору природного газа из подземных хранилищ. У Оператора ГТС Украины сообщили, что это произошло из-за значительного уменьшения поставок "Газпромом" через территорию Польши и Украины. Такое решение российской корпорации – чисто политическое, а не экономическое.

Значительно больше здесь "Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС: установили рекорд по отбору из хранилищ

Что известно о резком росте стоимости газа

17 декабря 2021 года корпорация "Газпром" не стала бронировать суточные мощности газопровода "Ямал – Европа".

Это привело к росту цен до 1700 долларов за тысячу кубов.

21 декабря польский участок газопровода был переведен в реверсный режим.

Это обусловило еще большее увеличение стоимости – до 1800, а впоследствии и до 2000 долларов за тысячу кубов.

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