За інформацією Bloomberg, на такий крок у Вашингтоні пішли через енергетичну кризу у Європі. Саме поставки США мають допомогти вирішити проблему з "блакитним паливом" на континенті.

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Ціни на газ в Європі нещодавно впали

ЗМІ пишуть, що ціни на газ в Європі знизились саме через очікування американських поставок. Але навіть після цього падіння вартість тисячі кубометрів газу – значно вища, ніж була торік.

У Європі встановили рекорд з відбору газу зі сховищ

Всього лише кілька днів тому у Євросоюзі встановили рекорд з відбору природного газу з підземних сховищ. У Операторі ГТС України повідомили, що це сталось через значне зменшення поставок "Газпромом" через територію Польщі та України. Таке рішення російської корпорації – суто політичне, а не економічне.

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Що відомо про різке зростання вартості газу

17 грудня 2021 року корпорація "Газпром" не стала бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Це спричинило зростання цін до 1700 доларів за тисячу кубів.

21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму.

Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1800, а згодом і до 2000 доларів за тисячу кубів.

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