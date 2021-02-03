ВВС США отправят в Норвегию "с прицелом на близлежащую Россию и Арктику" сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer. Самолеты в модификации B-1B прибудут на аэродром "Орланд".

Источник: The Drive

Воздушные суда направили с базы Техаса. В то же время в Скандинавию уже прибыли некоторые летчики.

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"Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и надеемся на будущее сотрудничество для укрепления коллективной обороны", – отметил командующий военно-воздушных сил США в Европе и Африке Джеффри Харригян.

В издании добавили, что развертывание сил ВВС США в Европе указывает на стремление "работать вместе с союзниками НАТО и партнерами на северо-западных границах России, а также – о способности действовать на Крайнем Севере".

На соответствующей военной базе также планируют расширить парк истребителей-невидимок F-35A Королевских ВВС Норвегии.

По информации The Drive, в Норвегии также участится присутствие американских субмарин в связи с тем, что сейчас Россия усиливает Северный флот.

Обратите внимание! В июле 2020 года ВВС США объявили о новой Арктической стратегии, которая требует усиления присутствия в регионе для противодействия угрозе, которую представляет Россия.