США отправят в Норвегию сверхзвуковые бомбардировщики с "прицелом" на Россию
ВВС США отправят в Норвегию "с прицелом на близлежащую Россию и Арктику" сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer. Самолеты в модификации B-1B прибудут на аэродром "Орланд".
Источник: The Drive
Воздушные суда направили с базы Техаса. В то же время в Скандинавию уже прибыли некоторые летчики.
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"Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и надеемся на будущее сотрудничество для укрепления коллективной обороны", – отметил командующий военно-воздушных сил США в Европе и Африке Джеффри Харригян.
В издании добавили, что развертывание сил ВВС США в Европе указывает на стремление "работать вместе с союзниками НАТО и партнерами на северо-западных границах России, а также – о способности действовать на Крайнем Севере".
На соответствующей военной базе также планируют расширить парк истребителей-невидимок F-35A Королевских ВВС Норвегии.
По информации The Drive, в Норвегии также участится присутствие американских субмарин в связи с тем, что сейчас Россия усиливает Северный флот.
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