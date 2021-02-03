ВПС США відправлять в Норвегію "з прицілом на прилеглу Росію та Арктику" надзвукові стратегічні бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer. Літаки в модифікації B-1B прибудуть на аеродром "Орланд".

Джерело: The Drive

Повітряні судна направили з бази Техасу. Водночас до Скандинавії вже прибули деякі льотчики.

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"Ми цінуємо міцне партнерство, яке у нас є з Норвегією, і сподіваємося на майбутнє співробітництво для зміцнення колективної оборони", – зазначив командувач військово-повітряних сил США в Європі і Африці Джеффі Харрігян.

У виданні додали, що розгортання сил ВПС США в Європі вказує на прагнення "працювати разом з союзниками НАТО та партнерами на північно-західних кордонах Росії, а також – про здатність діяти на Крайній Півночі".

На відповідній військовій базі також планують розширити парк винищувачів-невидимок F-35A Королівських ВПС Норвегії.

За інформацією The Drive, в Норвегії також почастішає присутність американських субмарин у зв'язку з тим, що наразі Росія посилює Північний флот.