О главных событиях дня по состоянию на 21 февраля, ситуацию на фронте, дипломатические победы, – читайте в материале 24 Канала.
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Байден признал вину США за выход из Авдеевки
Президент США Джо Байден признал, что на выход ВСУ из Авдеевки повлияло бездействие Конгресса. Это может быть попыткой американского лидера склонить Конгресс к принятию необходимого Украине решения.
Пентагон высказался о выходе ВСУ из Авдеевки
В Пентагоне прокомментировали выход Сил обороны Украины из Авдеевки – назвали действия украинской армии "стратегическими". В частности, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что выход из Авдеевки был нужен, чтобы Украина могла сохранить собственную артиллерию и снаряды
Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе
Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе с нашим государством. Он отметил, что виной обострения ситуации является агрессия России против Украины.
Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой,
– отметил польский глава.
Польского фермера, который разместил пророссийский баннер, задержали
Польская полиция отреагировала на поступок фермера, который разместил пророссийский баннер на своем тракторе в качестве, призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем". Фермеру инкриминировали пропаганду тоталитарного государственного строя и разжигание вражды.
Враг запускал "Шахеды"
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях.
На востоке страны ориентировочно с 00:00 до 02:00 объявляли воздушную тревогу: враг запускал ударные беспилотники типа "Шахед".
Последствия атаки на Краматорск: 6 раненых
Возросло количество пострадавших в Краматорске в результате атаки россиян по жилому району города.
Ранений четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах,
– отметили правоохранители.
Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. К тому же под завалами здания может находиться еще один человек.