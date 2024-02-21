06:45, 21 февраля

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе с нашим государством. Он отметил, что виной обострения ситуации является агрессия России против Украины.

Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой,

– отметил польский глава.