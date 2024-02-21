06:45, 21 лютого

Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні з нашою державою. Він зазначив, що виною загострення ситуації є агресія Росії проти України.

Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший,

– зауважив польський очільник.