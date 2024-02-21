Про головні події дня станом на 21 лютого, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Байден визнав провину США за вихід з Авдіївки
Президент США Джо Байден визнав, що на вихід ЗСУ з Авдіївки вплинула бездіяльність Конгресу. Це може бути спробою американського лідера схилити Конгрес до ухвалення необхідного Україні рішення.
Пентагон висловився про вихід ЗСУ з Авдіївки
У Пентагоні прокоментували вихід Сил оборони України з Авдіївки – назвали дії української армії "стратегічними". Зокрема, речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона наголосила, що вихід з Авдіївки був потрібний, щоб Україна могла зберегти власну артилерію та снаряди
Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні
Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні з нашою державою. Він зазначив, що виною загострення ситуації є агресія Росії проти України.
Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший,
– зауважив польський очільник.
Польського фермера, який розмістив проросійський банер, затримали
Польська поліція відреагувала на вчинок фермера, який розмістив проросійський банер на своєму тракторі у якрму, закликав Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем". Фермеру інкримінували пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання ворожнечі.
Ворог запускав "Шахеди"
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.
На сході країни орієнтовно з 00:00 до 02:00 оголошували повітряну тривогу: ворог запускав ударні безпілотники типу "Шахед".
Наслідки атаки на Краматорськ: 6 поранених
Зросла кількість потерпілих у Краматорську унаслідок атаки росіян по житловому району міста.
Поранень чотири співробітниці комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях,
– наголосили правоохоронці.
Також зазнали травм 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. До того ж під завалами будівлі може перебувати ще одна людина.