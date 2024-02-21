Про головні події дня станом на 21 лютого, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:48, 21 лютого

Байден визнав провину США за вихід з Авдіївки

Президент США Джо Байден визнав, що на вихід ЗСУ з Авдіївки вплинула бездіяльність Конгресу. Це може бути спробою американського лідера схилити Конгрес до ухвалення необхідного Україні рішення.

06:46, 21 лютого

Пентагон висловився про вихід ЗСУ з Авдіївки

У Пентагоні прокоментували вихід Сил оборони України з Авдіївки – назвали дії української армії "стратегічними". Зокрема, речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона наголосила, що вихід з Авдіївки був потрібний, щоб Україна могла зберегти власну артилерію та снаряди

06:45, 21 лютого

Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні

Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні з нашою державою. Він зазначив, що виною загострення ситуації є агресія Росії проти України.

Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший,
– зауважив польський очільник.

06:27, 21 лютого

Польського фермера, який розмістив проросійський банер, затримали

Польська поліція відреагувала на вчинок фермера, який розмістив проросійський банер на своєму тракторі у якрму, закликав Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем". Фермеру інкримінували пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання ворожнечі.

06:24, 21 лютого

Ворог запускав "Шахеди"

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.

На сході країни орієнтовно з 00:00 до 02:00 оголошували повітряну тривогу: ворог запускав ударні безпілотники типу "Шахед".

06:09, 21 лютого

Наслідки атаки на Краматорськ: 6 поранених

Зросла кількість потерпілих у Краматорську унаслідок атаки росіян по житловому району міста.

Поранень чотири співробітниці комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях,
– наголосили правоохоронці.

Також зазнали травм 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. До того ж під завалами будівлі може перебувати ще одна людина.