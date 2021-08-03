США отреагировали на попытку Беларуси похитить Тимановскую с Олимпиады

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались вывезти из Токио из-за того, что она критиковала спортивное руководство страны. В США осудили действия режима Лукашенко.

Соответствующее сообщение опубликовал в своем фейсбуке американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что действия белорусских властей – недопустимы.

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Блинкен поддержал Тимановскую

Попытки вывезти Тимановскую из Японии чиновник назвал очередным актом транснациональных репрессий. Он отметил, что спорсменку хотели заставить покинуть Олимпиаду только потому, что она воспользовалась правом на свободу слова. "Такие действия нарушают дух и базовые права человека", – подчеркнул Блинкен.

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Представители Олимпийского комитета Беларуси пытались вывезти Тимановскую из Японии. 1 августа ее привезли в аэропорт, чтобы посадить на самолет домой.

Накануне девушка раскритиковала спортивное руководство страны. Она заявила, что там не могут нормально организовать работу сборной.

В аэропорту спортсменка успела обратиться к местным правоохранителям. Те сразу же взяли ее под защиту.

Впоследствии Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу. В МИД страны подчеркнули, что стремятся помочь ей продолжить спортивную карьеру.