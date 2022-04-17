США отслеживают каждый ядерный боезаряд России 24/7, – военный эксперт Жданов

Разговоры о применении ядерного оружия в Украине возобновились на фоне возможной масштабной битвы за Донбасс. Однако США и их спецслужбы следят за местами, где хранится оружие России.

Об этом в эфире 24 канала заверил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, американцы отслеживают каждый ядерный боезаряд России круглые сутки.

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Все разведки мониторят, потому что мир боится, – Жданов

Военный эксперт рассказал, что США следили за ядерным оружием России не только с начала масштабной войны России против Украины, но и делали это постоянно. Они мониторят каждое место хранения, где есть ядерные боезаряды.

Они знают точно, где, сколько и какие боезаряды хранятся. Отслеживают каждый боезаряд в режиме 24/7,

– подчеркнул Жданов.

Он отметил, что это очень легко засекать особенно с помощью средств разведки, расположенных на околоземной орбите и спутниках. Поэтому россияне не смогут это сделать тайно от американцев.

Все средства разведки мониторят. Мир же боится ядерного апокалипсиса. Есть еще агентурная разведка, которая сразу же доложит, что отдали приказ, который будет иметь соответствующую букву. Агентурная разведка будет докладывать своим руководителям об угрозе, что приказ могут отдать. Олег Жданов Военный эксперт

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