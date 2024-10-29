Государственный департамент США объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов США. Он содержит стандартный запас боеприпасов и ракет, а также примерно 2000 военных грузовиков Humvee.

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Почему Украине нужны эти машины

В социальных сетях критикуют и ставят под сомнение решение эти старые автомобили, однако журналисты западного издания считают, что это наоборот довольно логично. Украина нуждается в большом количестве техники для нормальной обороны при такой протяженности фронта.

Оборонительные позиции нашего государства подвергаются ежедневным обстрелам российской артиллерии, которая пытается пробить наши линии. Украина потеряла значительное количество транспортных средств, поэтому нужно компенсировать потери.

Машины, которые США планирует передать Украине, хорошо обслуживались и готовы к бою. После получения Украина может быстро интегрировать Humvee в свои формирования. Это связано с тем, что они похожи на гражданские автомобили, что нивелирует потребность в интенсивной подготовке.