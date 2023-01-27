M1A2 Abrams имеет значительно улучшенные возможности по сравнению с M1A1. Об этом на брифинге рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

К теме Leopard 2 сейчас важнее: в Белом доме рассказали, когда в Украину поступят Abrams

Чем M1A2 отличается от M1A1

Бывший командующий вооруженными силами США в Корее Роберт Абрамс, в честь которого и назвали известные американские танки, объяснил, что M1A2 является модернизацией более старого M1A1: А1 работает на аналоговой системе, а А2 работает на цифровой.

Это как разница между дисковым проводным телефоном и тем iPhone, который вы держите в руках,

– объяснил генерал армии в отставке.

Он добавил, что особенностью M1A2 является новая межавтомобильная информационная система, позволяющая транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Благодаря этой технологии командиры могут быстро следить за расстановкой дружеских машин, идентифицировать позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы. Также новая версия танка также значительно более смертоносна, чем A1 и вообще чем любой танк, который имеет Россия.

M1A2 намного превосходит по смертоносности, живучести и мобильности все, что имеет Россия на поле боя,

– сказал Роберт Абрамс.

Обратите внимание. M1A2 Abrams имеет три вариации, и какую из них как раз передадут Украине пока неизвестно. Известно только, что Киев получит версию танков М1А2 без секретных дополнительных элементов брони, в состав которой входит обедненный уран. Это "секретная начинка" и федеральная политика США запрещает поставку этой технологии в другие страны.

Когда США передадут эти танки Украине