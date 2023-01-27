M1A2 Abrams имеет значительно улучшенные возможности по сравнению с M1A1. Об этом на брифинге рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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Чем M1A2 отличается от M1A1
Бывший командующий вооруженными силами США в Корее Роберт Абрамс, в честь которого и назвали известные американские танки, объяснил, что M1A2 является модернизацией более старого M1A1: А1 работает на аналоговой системе, а А2 работает на цифровой.
Это как разница между дисковым проводным телефоном и тем iPhone, который вы держите в руках,
– объяснил генерал армии в отставке.
Он добавил, что особенностью M1A2 является новая межавтомобильная информационная система, позволяющая транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Благодаря этой технологии командиры могут быстро следить за расстановкой дружеских машин, идентифицировать позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы. Также новая версия танка также значительно более смертоносна, чем A1 и вообще чем любой танк, который имеет Россия.
M1A2 намного превосходит по смертоносности, живучести и мобильности все, что имеет Россия на поле боя,
– сказал Роберт Абрамс.
Когда США передадут эти танки Украине
- Кристина Сингх рассказала, что США не имеют избытка танков M1A2 Abrams на складах, следовательно, на передачу их Киеву понадобятся "месяцы". Оборонная отрасль США пока не производит танки с нуля, а модифицирует уже существующие старые модели.
- Представитель Госдепа США Виктория Нуланд подчеркнула, что вряд ли Штаты успеют поставить Украине танки до начала весеннего контрнаступления ВСУ.