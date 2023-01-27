M1A2 Abrams має значно покращені можливості у порівнянні з M1A1. Про це під час брифінгу розповіла заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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Чим M1A2 відрізняється від M1A1

Колишній командувач збройними силами США в Кореї Роберт Абрамс, на чию честь і назвали відомі американській танки, пояснив, що M1A2 є модернізацією старішого M1A1: А1 працює на аналоговій системі, а А2 працює на цифровій.

Це як різниця між дисковим дротовим телефоном і тим iPhone, який ви тримаєте в руках,

– пояснив генерал армії у відставці.

Він додав, що особливістю M1A2 є нова міжавтомобільна інформаційна система, яка дозволяє транспортним засобам безперервно й автоматично обмінюватися інформацією. Завдяки цій технології командири можуть швидко слідкувати за розсташуванням дружніх машин, ідентифікувати позиції противника та обробляти артилерійські запити. Також нова версія танка також значно більш смертоносна за A1 і загалом за будь-який танк, який має Росія.

M1A2 набагато перевершує за смертоносністю, живучістю та мобільністю все, що має Росія на полі бою,

– сказав Роберт Абрамс.

Зверніть увагу. M1A2 Abrams має три варіації, і яку з них саме передадуть України поки що невідомо. Відомо лише, що Київ отримає версію танків М1А2 без секретних додаткових елементів броні, до складу якої входить збіднений уран. Це "секретна начинка" і федеральна політика США забороняє постачання цієї технології в інші країни.

Коли США передадуть ці танки Україні