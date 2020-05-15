Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

США передали Украине оборудование на миллионы

- Читати новину українською
США передали Украине военную помощь на 25 миллионов долларов
Вартість обладнання - 25 мільйонів доларів / Твіттер посольства США в Україні

США передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в районе проведения Операции объединенных сил. Стоимость помощи – 25 миллионов долларов.

Що передали американці українцям

Відділ оборонного співробітництва отримав тепловізори, рації та медичне устаткування. Про це повідомило посольство США в Україні у твіттері.

Читайте також Голос Америки: У Білому домі запропонували скоротити фінансування на стримування агресії РФ

США продовжують підтримувати Україну у збереженні її суверенності та територіальної цілісності перед російською агресією,
– мовиться у повідомленні посольства.

Позов щодо військової допомоги Україні

Зазначимо, що у США суд зобов’язав Білий дім надати The New York Times електронне листування, яке зокрема, присвячене військовій допомозі Україні. Раніше адміністрація Трампа відмовила у цьому журналістам. Ймовірно, що у листах мовиться про призупинку допомоги українській стороні.

Переважно це кореспонденція між президентом США, віцепрезидентом, а також радниками глави Білого дому. Вони обговорюють рішення щодо обсягів та термінів військової допомоги Україні, а також її затримку.

Раніше Дональду Трампу закидали тиск на українську владу щодо поновлення розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї справи причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах – Джо Байдена. Через це чинному президенту навіть збирались оголосити імпічмент. Палата представників 19 грудня 2019 року за імпічмент проголосувала, а от Сенат рішення провалив.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости США
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Битва за Приватбанк не закончена: чего ждать от Коломойского?
сегодня , 12:10 Битва за Приватбанк не закончена: чего ждать от Коломойского?
Віталій Портников
Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
сегодня , 10:19 Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
Олександр Бевза
Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать
сегодня , 12:30 Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать