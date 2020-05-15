США передали Украине оборудование на миллионы
США передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в районе проведения Операции объединенных сил. Стоимость помощи – 25 миллионов долларов.
Що передали американці українцям
Відділ оборонного співробітництва отримав тепловізори, рації та медичне устаткування. Про це повідомило посольство США в Україні у твіттері.
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США продовжують підтримувати Україну у збереженні її суверенності та територіальної цілісності перед російською агресією,
– мовиться у повідомленні посольства.
Позов щодо військової допомоги Україні
Зазначимо, що у США суд зобов’язав Білий дім надати The New York Times електронне листування, яке зокрема, присвячене військовій допомозі Україні. Раніше адміністрація Трампа відмовила у цьому журналістам. Ймовірно, що у листах мовиться про призупинку допомоги українській стороні.
Переважно це кореспонденція між президентом США, віцепрезидентом, а також радниками глави Білого дому. Вони обговорюють рішення щодо обсягів та термінів військової допомоги Україні, а також її затримку.
Раніше Дональду Трампу закидали тиск на українську владу щодо поновлення розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї справи причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах – Джо Байдена. Через це чинному президенту навіть збирались оголосити імпічмент. Палата представників 19 грудня 2019 року за імпічмент проголосувала, а от Сенат рішення провалив.