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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

США передали Україні обладнання на мільйони

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США передали Україні військову допомогу на 25 мільйонів доларів
Вартість обладнання - 25 мільйонів доларів / Твіттер посольства США в Україні

США передали Україні військове та медичне обладнання для використання в районі проведення Операції об'єднаних сил. Вартість допомоги – 25 мільйонів доларів.

Що передали американці українцям

Відділ оборонного співробітництва отримав тепловізори, рації та медичне устаткування. Про це повідомило посольство США в Україні у твіттері.

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США продовжують підтримувати Україну у збереженні її суверенності та територіальної цілісності перед російською агресією,
– мовиться у повідомленні посольства.

Позов щодо військової допомоги Україні

Зазначимо, що у США суд зобов’язав Білий дім надати The New York Times електронне листування, яке зокрема, присвячене військовій допомозі Україні. Раніше адміністрація Трампа відмовила у цьому журналістам. Ймовірно, що у листах мовиться про призупинку допомоги українській стороні.

Переважно це кореспонденція між президентом США, віцепрезидентом, а також радниками глави Білого дому. Вони обговорюють рішення щодо обсягів та термінів військової допомоги Україні, а також її затримку.

Раніше Дональду Трампу закидали тиск на українську владу щодо поновлення розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї справи причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах – Джо Байдена. Через це чинному президенту навіть збирались оголосити імпічмент. Палата представників 19 грудня 2019 року за імпічмент проголосувала, а от Сенат рішення провалив.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Новини США
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