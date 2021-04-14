Американское военное командование разместит в Германии еще 500 своих военнослужащих. Это сделают, чтобы засвидетельствовать поддержку НАТО.

Об этом заявил полковник Джо Скрокка, представитель сил США в Европе и Африке. На сайте Пентагона опубликовали подробности.

Читайте также Байден выведет все войска США из Афганистана до 11 сентября, – СМИ

Специализация военных:

полевая артиллерия;

противовоздушная оборона и противоракетная оборона;

разведка;

операции в киберпространстве, РЭБ;

космос и авиация;

группа обеспечения бригады.

Как пояснил генерал Тод Уолтерс, глава Европейского командования вооруженных сил США, военные отправятся в немецкий город Висбаден.

Накануне о решении дополнительно разместить 500 военных в Германии сообщил глава Пентагона. По его словам, это не связано с агрессией Кремля. Так США хотят поддержать НАТО.

Это сигнал для НАТО. Он заключается в том, что мы в полной мере поддерживаем НАТО. Что еще более важно, мы ценим отношения с нашим партнером здесь, в Германии,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что наращивание американских вооруженных сил в Германии – это "дополнительные возможности".

Обратите внимание! США направили в Черное море 2 военных корабля. Это сделали на фоне обострения на Донбассе и наращивания российских сил у границ Украины.