США перебросят в Германию еще 500 военных: Россия здесь ни при чем
Американское военное командование разместит в Германии еще 500 своих военнослужащих. Это сделают, чтобы засвидетельствовать поддержку НАТО.
Источник:Пентагон
Об этом заявил полковник Джо Скрокка, представитель сил США в Европе и Африке. На сайте Пентагона опубликовали подробности.
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Специализация военных:
- полевая артиллерия;
- противовоздушная оборона и противоракетная оборона;
- разведка;
- операции в киберпространстве, РЭБ;
- космос и авиация;
- группа обеспечения бригады.
Как пояснил генерал Тод Уолтерс, глава Европейского командования вооруженных сил США, военные отправятся в немецкий город Висбаден.
Накануне о решении дополнительно разместить 500 военных в Германии сообщил глава Пентагона. По его словам, это не связано с агрессией Кремля. Так США хотят поддержать НАТО.
Это сигнал для НАТО. Он заключается в том, что мы в полной мере поддерживаем НАТО. Что еще более важно, мы ценим отношения с нашим партнером здесь, в Германии,
– подчеркнул Ллойд Остин.
Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что наращивание американских вооруженных сил в Германии – это "дополнительные возможности".
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