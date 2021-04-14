Американське військове командування розмістить у Німеччині ще 500 своїх військовослужбовців. Це зроблять, аби засвідчити підтримку НАТО.

Про це заявив полковник Джо Скрокка, представник контингентів США у Європі та Африці. На сайті Пентагону опублікували подробиці.

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Спеціалізація військових:

польова артилерія;

протиповітряна оборона й протиракетна оборона;

розвідка;

операції в кіберпросторі, РЕБ;

космос та авіацію

група забезпечення бригади.

Як пояснив генерал Тод Волтерс, очільник Європейського командування збройних сил США, військові вирушать у німецьке місто Вісбаден.

Напередодні про рішення додатково розмістити 500 військових у Німеччині повідомив очільник Пентагону. За його словами, це не пов'язано з агресією Кремля. Так США хочуть підтримати НАТО.

Це сигнал для НАТО. Він полягає в тому, що ми повною мірою підтримуємо НАТО. Що більш важливо, ми цінуємо відносини з нашим партнером тут, у Німеччині,

– наголосив Ллойд Остін.

Очільник оборонного відомства також підкреслив, що нарощування американських збройних сил у Німеччині – це "додаткові можливості".

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