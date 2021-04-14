США перекинуть у Німеччину ще 500 військових: Росія тут ні до чого
Американське військове командування розмістить у Німеччині ще 500 своїх військовослужбовців. Це зроблять, аби засвідчити підтримку НАТО.
Джерело:Пентагон
Про це заявив полковник Джо Скрокка, представник контингентів США у Європі та Африці. На сайті Пентагону опублікували подробиці.
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Спеціалізація військових:
- польова артилерія;
- протиповітряна оборона й протиракетна оборона;
- розвідка;
- операції в кіберпросторі, РЕБ;
- космос та авіацію
- група забезпечення бригади.
Як пояснив генерал Тод Волтерс, очільник Європейського командування збройних сил США, військові вирушать у німецьке місто Вісбаден.
Напередодні про рішення додатково розмістити 500 військових у Німеччині повідомив очільник Пентагону. За його словами, це не пов'язано з агресією Кремля. Так США хочуть підтримати НАТО.
Це сигнал для НАТО. Він полягає в тому, що ми повною мірою підтримуємо НАТО. Що більш важливо, ми цінуємо відносини з нашим партнером тут, у Німеччині,
– наголосив Ллойд Остін.
Очільник оборонного відомства також підкреслив, що нарощування американських збройних сил у Німеччині – це "додаткові можливості".
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