Вже у власне назві пакету санкцій від Сполучених Штатів Америки яскраво вписали прізвище кремлівського диктатора. Без натяків, а так, щоб одразу стало зрозуміло, кому прилетить першому.

Зверніть увагу США представили новий пакет санкцій проти Росії: у списку – чиновники, силовики, бізнесмени

Кому загрожують обмеження США

Відповідний законопроєкт представив колегам республіканець Джим Бенкс. В документі – знайомі всі обличчя, серед них – чиновники та силовики: речник Володимира Путіна Дмитрій Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін та мер Москви Сергій Собянін зокрема.

Серед бізнесменів: Роман Абрамович, Алішер Усманов та Олег Дерипаска зокрема. Є у документі, до речі, і "глибоко" шановані нами (сарказм) російські пропагандисти Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов.

Як на мене, не вистачає там Ольги Скабєєвої, але, може, то нам не повний список показали.

З'явилась й інформація, що США запровадили санкції проти нардепів від ОПЗЖ Тараса Козака і Олега Волошина, а також проти колишніх нардепів від "Партії регіонів" Володимира Сивковича та Володимира Олійника.

У пресслужбі Мінфіну США заявили, що у "контрольованій російським урядом діяльності" з дестабілізації ситуації в Україні брали участь саме:

Козак;

Волошин;

Сивкович;

Олійник.

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За даними відомства, вони діють за вказівкою ФСБ Росії і відігравали різні ролі у кампанії російського впливу для дестабілізації в суверенних країнах на користь Кремля.

Про що Росія може говорити зі США

На цьому ж таки тлі з'являються інші повідомлення. Кажуть, що у Кремлі не відкидають можливості нової зустрічі Путіна з Байденом.

У Кремлі, звісно не відкидають, а говорити про що? Про ультиматуми до НАТО, які вже переписали? У частині "Росія вимагає письмових гарантій", кажуть, то вже не так обов'язково, можна просто "пообіцяти, що США не буде голосувати за вступ України до Альянсу і все".

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Щоправда, там вже НАТО розійшлося (у гарному сенсі цього слова). Зокрема, генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс теж надасть Росії свої письмові пропозиції щодо так званих кремлівських гарантій безпеки.

Ми (НАТО – 24 канал) скоро направимо Росії наші пропозиції в письмовому вигляді. Вони знають про це,

– сказав Столтенберг.

Можна ще поговорити про те, що лежить проєкт звернення Держдуми до президента Росії щодо визнання терористичних організацій в ОРДЛО? Чи може, про спільні навчання "союзних держав" і про те, що проходитимуть вони протягом 6 – 9 місяців за 40 кілометрів від кордону з Україною?

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Однозначно сказати, скільки їх там буде – важко. Точно, за словами журналістів-розслідувачів, туди відправили 5 окрему танкову бригаду – "бойові буряти Путіна", які у 2014 – 2015 роках брали участь у війні на Донбасі, а також бригади спецпризначення головного управління розвідки міноборони Росії.

Кремль надалі поширює дезінформацію

Водночас Росія знову розповсюджую дезінформацію про те, що нібито Польща, Литва та Україна нарощують військову присутність уздовж кордонів, тому вони змушені будуть посилити ще й своє ОДКБ.

Парад мракобісся не закінчується – я про ті заяви, які продовжують летіти з-за поребрика. Зокрема, на тлі повідомлень про новий пакет санкцій для Росії.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вирішив "відкрити очі США" і пояснити їм, що у разі запровадження "Акту про притягнення до відповідальності Путін" вони зроблять гірше не Кремлю, а Україні.

Бо зараз "гарячі українські голови про це почують, і як почнуть дестабілізовувати ситуацію, а може навіть нападуть самі на себе, щоб санкції проти Кремля вступили в дію якомога швидше".

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І що в тих головах, хотіла б я сказати, але у сортах тирси розбираюся не дуже добре. Скажу краще словами президента: щоб там у Росії не говорили – не панікуйте!

Мета паніки – послабити нас зсередини, як каже глава МЗС України Дмитро Кулеба, а ми маємо бути зібраними, як ніколи.