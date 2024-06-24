Об этом пишет корреспондент “Голоса Америки” Карла Бэбб со ссылкой на американского чиновника. Что именно войдет в пакет помощи – пока неизвестно.

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США могут объявить о новом пакете помощи

Как пишут в СМИ, США могут объявить о новом пакете помощи в размере 150 миллионов долларов во вторник, 25 июня. Сейчас в Белом доме не подтверждали информацию о выделении помощи.

Также неизвестно, что именно может войти в новый пакет помощи.