Про це пише кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб з посиланням на американського посадовця. Що саме увійде до пакета допомоги – наразі невідомо.

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США можуть оголосити про новий пакет допомоги

Як пишуть у ЗМІ, США можуть оголосити про новий пакет допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів у вівторок, 25 червня. Наразі в Білому домі не підтверджували інформацію про виділення допомоги.

Також невідомо, що саме може увійти до нового пакета допомоги.