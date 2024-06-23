Ця артилерійська установка є найбільш експериментальною серед арсеналу армії США. САУ відома своєю мобільністю та швидкістю ураження.

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Україна отримала САУ Hawkeye від США

У повідомленні на симпозіумі Fires директор програми Майк Еванс повідомив, що компанія AM General надала в Україну тестовий виріб своєї 105-міліметрової мобільної гаубиці "Соколине око" у квітні 2024 року.

Уже на початку травня САУ Hawkeye була на полі бою. Випробування артилерійської установки наразі, за словами Еванса, відбувається у реальних бойових умовах із реальними цілями.

Майк Еванс повідомив, що Україна отримала САУ Hawkeye від США / Відео з акаунту @AirPowerNEW1 у соцмережі Х

Що відомо про "Соколине око"

За даними Defense Blog, мобільна гаубиця Hawkeye відома своєю високою мобільністю та універсальністю. Зокрема, її можна транспортувати різними засобами, включаючи транспортні літаки, гелікоптери.

Стійкість платформи забезпечується чотирма гідравлічними стабілізаторами, що дозволяють здійснювати горизонтальне наведення 180 градусів і вертикальне наведення від -5 до +72 градусів. Система розрахована на екіпаж із чотирьох осіб, але за потреби нею можуть керувати лише двоє.



Україна отримала САУ Hawkeye / Фото з відкритих джерел

Дальність стрільби "Соколиного ока" стандартними боєприпасами становить 11,6 кілометра, а реактивними снарядами – до 19,5 кілометра. Максимальна скорострільність становить вісім пострілів у перші три хвилини, а постійна скорострільність – три постріли на хвилину. Гаубиця може використовувати весь спектр боєприпасів калібру 105 міліметрів, які є на озброєнні армії США.

Час розгортання САУ – всього 90 секунд. Варто зазначити, що Hawkeye призначена для реалізації тактики "бий – біжи", тобто максимально швидкий обстріл ворожих позицій та переміщення на нові позиції.

Журналісти Defense Express також звернули увагу, що 2-CT Hawkeye є 105-міліметровим аналогом таких 155-міліметрових систем як Caesar або "Богдана" та у будь-якому випадку кращий за причіпні 105-міліметрові гаубиці.