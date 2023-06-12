Администрация президента США Джо Байдена работает над планом реформы Совбеза ООН, который планируется представить в сентябре во время открытия Генассамблеи в Нью-Йорке.

Обратите внимание Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС

Что будет предлагать Белый дом

Знакомые с вопросом собеседники рассказали, что план Белого дома предусматривает увеличение количества постоянных членов Совбеза ООН. То есть в состав высшего органа ООН должны ввести еще 6 стран в те 5, которые уже есть.

Вашингтон предлагает дать места постоянным членам Совбеза 6 странам Глобального юга, чтобы развивающиеся страны имели вес в ООН. Речь идет о странах Латинской Америки, Африки и Южной Азии. Однако эти страны могут занять места постоянных членов Совбеза без права вето, обладающих действующими постоянными членами – США, Китай, Франция, Великобритания и СССР, место которого занимает Россия (в Уставе ООН до сих пор сохраняется такой перечень стран).

Однако у плана США есть трудности, ведь за такие изменения должно проголосовать большинство на Генассамблее, то есть более 128 стран, а также должна быть поддержка Совбеза, но в его составе есть Китай и Россия, имеющие право вето. Хотя представители обеих стран соглашаются с таким реформированием.

Самая большая проблема идеи реформы

Проблема в том, что до сих пор непонятно, кто должен войти в состав Совбеза ООН как постоянный член. Потому что назначение одной страны обязательно может вызвать протест со стороны другой. Например, Китай, скорее всего, будет блокировать инициативу по включению в Совбез Японии или Южной Кореи, против чего будет выступать и КНДР.

Против включения в Совбез Индии будет выступать Пакистан. То есть вопрос конфликтности, однако работа над планом продолжается.