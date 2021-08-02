Соединенные Штаты Америки версию Израиля поддержали. В Государственном департаменте заявили, что на действия Ирана будут готовить ответ.

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Нападение на Mercer Street: США поддержали Израиль

Госдеп США сообщил, что нападение на танкер на Ближнем Востоке – это прямая угроза свободе судоходства в этом жизненно важном для международной торговли регионе. Вашингтон осудил инцидент (атаку на нефтяной танкер Mercer Street), а виновным в нем склонны считать таки Иран.

После изучения информации мы уверены, что Иран осуществил это нападение с использованием БПЛА с взрывчаткой – смертоносного средства, все чаще там использующегося,

– говорится в заявлении Госдепа США.

Такие действия угрожают свободе судоходства в жизненно важном для мировой торговли регионе водных путей, а также и жизням людей, находящихся на кораблях.

"Мы работаем с нашими партнерами над нашими следующими шагами, и консультируемся с правительствами региона и за его пределами по надлежащему ответу, что состоится в ближайшее время", – отметили в Вашингтоне

К слову, минобороны Великобритании также считает Иран ответственным за нападение на танкер. В Лондоне подтвердили, что британцы с партнерами готовят ответ.