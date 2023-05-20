Почему США помогают Украине, на брифинге в Японии объяснил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом информирует 24 Канал.

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США будут делать "все возможное" для поддержки Украины

По словам Салливана, основная "заповедь" американского лидера состоит в том, что США намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

И мы также собираемся действовать таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны – эта заповедь осталась неприкосновенной,

– подчеркнул советник Байдена.

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США объявят новый пакет военной помощи

В СМИ сообщили, что после встречи с Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Хиросиме Джозеф Байден планирует объявить новый пакет военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 375 миллионов гривен.

Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников отмечает: "Пакет будет включать больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия — все оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву в прошлом, но будет очень нужным в месяце тяжелых боев, ожидаемых этой весной и летом".