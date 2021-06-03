США поделятся миллионами доз вакцины от COVID-19: Украина среди счастливчиков

До конца июня США поделятся 80 миллионами доз вакцины против коронавируса, первый транш составит 25 миллионов доз. Получит помощь, в частности, и Украина.

Президент Байден пообещал, что США станут "арсеналом" вакцин против коронавируса для всего мира. Страна стремится возглавить мир в борьбе с COVID-19, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Читайте также Даже бесплатное пиво: в США всем, кто вакцинировался против COVID-19, будут предоставлять бонусы

75% этих вакцин намерены распределить через механизм COVAX. Приоритет будут предоставлять Латинской Америке и Карибскому бассейну, Южной и Юго-Восточной Азии и Африке.

Остальные 25% отдадут на неотложные нужды и помощь при вспышках коронавируса во всем мире. Соответствующий запрос Соединенные Штаты уже получили от ряда стран.

В Белом доме подчеркнули, что Байден поручил правительству США использовать все рычаги, чтобы в скорейшие сроки защитить людей от вируса.

Первые 25 миллионов доз вакцин

Как пояснили в администрации Байдена, примерно 6 миллионов доз вакцин против коронавируса COVID-19 будут направлены в:

Украину;

Мексику;

Канаду;

Южную Корею;

Западный берег реки Иордан и Сектор Газа;

Косово;

Гаити;

Грузию;

Египет;

Иорданию;

Ирак;

Йемен;

а также медработникам из ООН.

Кроме этого, США распределят между странами Центральной Америки, Азии и Африки почти 19 миллионов доз вакцин против COVID-19.