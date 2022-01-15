США подготовили 18 сценариев в случае российского нападения на Украину

США еще раз предупредили Россию о последствиях в случае нападения на Украину. Говорят, что у них 18 сценариев развития событий, если такое произойдет.

Если Россия нападет, то со стороны Америки и ее союзников в ЕС будет серьезный ответ. Он будет включать экономические и финансовые санкции, которые станут масштабнее, чем во время аннексии Крыма Москвой в 2014 году. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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Есть 18 сценариев

В администрации Байдена заявили, что США готовы ввести эти санкции в случае необходимости. Их масштаб будет зависеть от размера российской агрессии.

Я не собираюсь предварительно просматривать 18 разных сценариев… Я бы просто сказала, что наша приверженность и разговор, который мы ведем с нашими союзниками, касаются того, чтобы причинить очень острую боль очень быстро,

– подчеркнула Нуланд.

Шанс на дипломатию еще есть

Чиновница добавила, что дверь к дипломатическому решению все еще открыта. Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам. Хотят продолжить разговор.

По словам Нуланд, США предлагали обсудить контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в регионе, но отклонили просьбу России вывести войска из определенных стран или запретить им присоединиться к альянсу НАТО.

"Мы верим, что можем достичь определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии", – сказала Нуланд.

Однако она добавила: чтобы добиться договоренностей, понадобится больше времени.

Последние новости о вероятном нападении России

Американская разведка в январе предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом.

Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. Могут напасть под предлогом "попытки госпереворота".

Западные СМИ еще осенью писали, что Россия стягивает войска к границам Украины. Тогда в украинской разведке предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

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