Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ".
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Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО,
– написала Бринк на своей странице в X.
Ранее в Государственном департаменте США сообщали, что выделенные средства позволят Украине отремонтировать зенитно-ракетные комплексы HAWK. Эти системы усилят способность Украины защищать население и критически важную инфраструктуру.
Украине нужны системы ПВО
- В недавнем интервью 6 апреля Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты ежедневно будут бить так, как били последний месяц, Украине может не хватить ракет.
- Президент отметил, что партнеры об этом знают. Добавил, что у нас рассчитано, на какие даты нужны эти ракеты. Украинские военные понимают, сколько в среднем тратят в сутки такой активизации России.
- Глава государства отметил, что процессы по ПВО нужно ускорять. Все это стоят денег. Если в начале полномасштабной войны Украина рассчитывала только на международную техническую помощь, то сегодня и на свои контакты.