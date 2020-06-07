В американском городе Баффало 18-летний подросток Антонио Гвин решил сделать доброе дело. После массовых протестов он убрал улицы города, которые были сильно засорены. Парень работал 10 часов подряд, а его действия не остались без вознаграждения. Один из неравнодушных подарил подростку красный Mustang, а один из колледжей предложил полную стипендию.

Антонио начал убирать в 2 часа ночи. Впоследствии к нему присоединилась группа соседей, но люди заметили: большую часть работы парень сделал самостоятельно. Об этом информирует CNN.

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Подросток объяснил: один из проспектов Баффало был полностью заполнен стеклом и прочим мусором. Этой же улицей пользуется много людей, чтобы доехать на работу. Поэтому Гвин решил действовать и начал масштабную уборку, которая продлилась 10 часов.

Доброе дело парня тронуло общину, его решили отблагодарить. Так, один из неравнодушных подарил парню свой красный Mustang. Антонио был рад и шокирован таким подарком: он рассказал журналистам, что 2 года назад умерла его мама, которая тоже когда-то ездила на такой машине.

Другой бизнесмен за поступок парня решил предоставить Антонио год бесплатного страхования авто.



Антонио Гвин за работой / Скриншот

Интересно, что Гвин планировал перейти в профессиональное училищо после обучения в школе, чтобы сэкономить деньги на колледж.

Впрочем, и здесь парня поддержали: в Медальском колледже в Баффало после того, как услышали его историю, предложили Гвину полную стипендию на обучение бизнесу у них.

Парень поделился, что в будущем планирует открыть собственный бизнес, связанный с уборкой.

По словам Гвина, он не впервые помогает другим, потому что ему это нравится, но такой поддержки – совсем не ожидал.

"Я ценю все, что другие сделали для меня", – убеждает Антонио.

Протесты в США: кратко