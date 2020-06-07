В США состоялись крупнейшие протесты с момента убийства Флойда: фото и видео
В Соединенных Штатах Америки 6 июня состоялся 12 день протестов из-за убийства полицией Джорджа Флойда. На этот раз протесты собрали десятки тысяч людей и стали наиболее массовыми за все время.
Самая массовая демонстрация состоялась в Вашингтоне, но в целом протесты прошли во многих городах по всей стране, сообщает "Радио Свобода".
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Уже традиционно протестующие проходили с плакатами и разнообразными лозунгами. В столице большинство из них собрались возле Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома.
В Вашингтоне, как и в Миннеаполисе, на улице тоже уже вывели национальную гвардию. Военные вместе с правоохранителями 6 июня перекрыли значительную часть центра города.
Кроме Вашингтона, крупные акции протеста прошли и в других американских городах:
- Нью-Йорке;
- Филадельфии;
- Сиэтле;
- Чикаго;
- Лос-Анджелесе.
Массовые протесты в Вашингтоне, США / фото Al Jazeera
Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: кратко
Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего парня Джорджа Флойда. Его при задержании задушил сотрудник полиции.
Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам виноват.
Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что парень не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Однако полицейский, похоже, получал удовольствие от этого.
Из-за этого в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден.