В Соединенных Штатах Америки 6 июня состоялся 12 день протестов из-за убийства полицией Джорджа Флойда. На этот раз протесты собрали десятки тысяч людей и стали наиболее массовыми за все время.

Самая массовая демонстрация состоялась в Вашингтоне, но в целом протесты прошли во многих городах по всей стране, сообщает "Радио Свобода".

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Уже традиционно протестующие проходили с плакатами и разнообразными лозунгами. В столице большинство из них собрались возле Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома.

В Вашингтоне, как и в Миннеаполисе, на улице тоже уже вывели национальную гвардию. Военные вместе с правоохранителями 6 июня перекрыли значительную часть центра города.

Black Lives Matter organizers are painting “Defund the Police” in yellow paint on 16th Street right now pic.twitter.com/62zFMPXXOo — Samantha Schmidt (@schmidtsam7) June 7, 2020

Thousands of people marched down Constitution Avenue Northwest as Washington, D.C. attracted massive crowds over protests of racial injustice.



cc: @AdamParkhomenko - this is the closest I’ve seen to aerial footage. pic.twitter.com/LELOnh5vjW — LiA (@LibsInAmerica) June 7, 2020

This FDNY truck has joined the protesters at Nostrand and St Johns in Brooklyn pic.twitter.com/MbCCl8Xjjr — Zach Williams (@ZachReports) June 7, 2020

EARLIER: People gather at Black Lives Matter plaza in Washington DC. pic.twitter.com/0yBRHlU2ku — The Hill (@thehill) June 7, 2020

Кроме Вашингтона, крупные акции протеста прошли и в других американских городах:

Нью-Йорке;

Филадельфии;

Сиэтле;

Чикаго;

Лос-Анджелесе.



Массовые протесты в Вашингтоне, США / фото Al Jazeera

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: кратко

Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего парня Джорджа Флойда. Его при задержании задушил сотрудник полиции.

Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам виноват.

Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что парень не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Однако полицейский, похоже, получал удовольствие от этого.

Из-за этого в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден.