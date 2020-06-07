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ПРОТЕСТИ В США ВІДСТАВКА АВАКОВА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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ПРОТЕСТИ В США ВІДСТАВКА АВАКОВА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Новини про коронавірус 6 червня: пулінг-тести для Львівщини, закрите на карантин село на Одещині
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 6 червня: пулінг-тести для Львівщини, закрите на карантин село на Одещині
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Стати щасливим дуже просто і це може кожен
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