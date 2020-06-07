У Сполучених Штатах Америки 6 червня відбувся 12 день протестів через вбивство поліцією Джорджа Флойда. Цього разу протести зібрали десятки тисяч людей і стали найбільш масовими за увесь час.

Наймасовіша демонстрація відбулася у Вашингтоні, але загалом протести відбулися у багатьох містах по всій країні, повідомляє "Радіо Свобода".

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Вже традиційно протестувальники проходили з плакатами й різноманітними гаслами. У столиці більшість з них зібралися біля Капітолію, Національної алеї й Білого дому.

У Вашингтоні, як і в Міннеаполісі, на вулиці теж уже вивели національну гвардію. Військові разом з правоохоронцями 6 червня перекрили значну частину центру міста.

Black Lives Matter organizers are painting “Defund the Police” in yellow paint on 16th Street right now pic.twitter.com/62zFMPXXOo — Samantha Schmidt (@schmidtsam7) June 7, 2020

Thousands of people marched down Constitution Avenue Northwest as Washington, D.C. attracted massive crowds over protests of racial injustice.



cc: @AdamParkhomenko - this is the closest I’ve seen to aerial footage. pic.twitter.com/LELOnh5vjW — LiA (@LibsInAmerica) June 7, 2020

This FDNY truck has joined the protesters at Nostrand and St Johns in Brooklyn pic.twitter.com/MbCCl8Xjjr — Zach Williams (@ZachReports) June 7, 2020

EARLIER: People gather at Black Lives Matter plaza in Washington DC. pic.twitter.com/0yBRHlU2ku — The Hill (@thehill) June 7, 2020

Крім Вашингтона, великі акції протесту відублися й в інших американських містах:

Нью-Йорку;

Філадельфії;

Сіетлі;

Чикаго;

Лос-Анджелесі.



Масові протести у Вашингтоні, США / фото Al Jazeera

Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко

Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.

Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.

Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.

Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.