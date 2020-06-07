У США відбулися найбільші протести з моменту вбивства Флойда: фото й відео
У Сполучених Штатах Америки 6 червня відбувся 12 день протестів через вбивство поліцією Джорджа Флойда. Цього разу протести зібрали десятки тисяч людей і стали найбільш масовими за увесь час.
Наймасовіша демонстрація відбулася у Вашингтоні, але загалом протести відбулися у багатьох містах по всій країні, повідомляє "Радіо Свобода".
Цікаво Протести у США підтримує контрольована Москвою група впливу з Африки, – CNN
Вже традиційно протестувальники проходили з плакатами й різноманітними гаслами. У столиці більшість з них зібралися біля Капітолію, Національної алеї й Білого дому.
У Вашингтоні, як і в Міннеаполісі, на вулиці теж уже вивели національну гвардію. Військові разом з правоохоронцями 6 червня перекрили значну частину центру міста.
Крім Вашингтона, великі акції протесту відублися й в інших американських містах:
- Нью-Йорку;
- Філадельфії;
- Сіетлі;
- Чикаго;
- Лос-Анджелесі.
Масові протести у Вашингтоні, США / фото Al Jazeera
Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко
Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.
Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.
Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.
Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.