В американському місті Баффало 18-річний підліток Антоніо Гвін вирішив зробити добру справу. Після масових протестів він прибрав вулиці міста, які були сильно засмічені. Хлопець працював 10 годин поспіль, а його дії не залишилися без винагороди. Один із небайдужих подарував підлітку червоний Mustang, а один із коледжів запропонував повну стипендію.

Антоніо почав прибирати о 2 годині ночі. Згодом до нього приєдналася група сусідів, але люди зауважили: більшу частину роботи хлопець зробив самотужки. Про це інформує CNN.

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Підліток пояснив: один із проспектів Баффало був повністю заповнений склом та іншим сміттям. Цією ж вулицею користується багато людей, аби доїхати на роботу. Тому Гвін вирішив діяти і розпочав масштабне прибирання, що протривало 10 годин.

Добра справа хлопця розчулила громаду, йому вирішили віддячити. Так, один із небайдужих подарував хлопцю свого червоного Mustang. Антоніо був радий і шокований отримати такий подарунок: він розповів журналістам, що 2 роки тому померла його мама, яка теж колись їздила на такій автівці.

Інший бізнесмен за вчинок хлопця вирішив надати Антоніо рік безкоштовного страхування авто.



Антоніо Гвін за роботою / Скриншот

Цікаво, що Гвін планував перейти до професійного училища після навчання у школі, аби заощадити гроші на коледж.

Втім, і тут хлопця підтримали: у Медальському коледжі у Баффало після того, як почули його історію, запропонували Гвіну повну стипендію на навчання бізнесу у них.

Хлопець поділився, що у майбутньому планує відкрити власний бізнес, пов’язаний із прибиранням.

За словами Гвіна, він не вперше допомагає іншим, бо йому це подобається, але такої підтримки – геть не очікував.

"Я ціную все, що інші зробили для мене", – переконує Антоніо.

Протести у США: коротко