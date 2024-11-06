Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Причиной смерти работников избирательной комиссии стало сильное наводнение.

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Как погибли супруги

В издании рассказали, что из-за быстрого повышения уровня воды в результате штормов, которые прошли в районе Миссури накануне вечером, погибли супруги.

Дорожный патруль штата Миссури обнаружил двух жертв наводнения, которые погибли в Бивер-Крик, когда их автомобиль был снесен под напором воды с дороги.

"Они были замечательными людьми, которые жертвовали своим временем, чтобы служить своей общине", – прокомментировали инцидент в избирательной комиссии.

Напомним, что недавно смертоносное наводнение накрыло Испанию. Из-за сильных дождей и наводнения погибло 211 человек, эвакуировано более 30 000 человек, а в пострадавшие районы направлено 5 000 военнослужащих и полицейских. Почти 2 000 человек считаются пропавшими без вести.