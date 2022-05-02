Об этом сообщили в министерстве обороны США, обнародовав соответствующую запись в соцсетях.

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Морские пехотинцы и военно-воздушные силы Соединенных Штатов загружают гаубицы M777 калибра 155 миллиметров для Украины на Boeing C-17 Globemaster III,

– говорится в подписи к ролику.

Указывается, что погрузка артиллерии происходила в апреле 2022 года на военной авиабазе March.

Военная помощь от США

Сначала Джо Байден расширил спектр вооружений, поставляемых Украине. Речь идет о:

гаубицах калибра 155 миллиметров;

беспилотниках и бронетехнике;

дополнительных переносных зенитных и противотанковых средствах.

Уже 28 апреля американский президент выступил с обращением относительно Украині. В нем он анонсировал предоставление 33 миллиардов долларов для дополнительной поддержки нашего государства. Предварительно, 20 миллиардов долларов – на военную помощь, 8,5 миллиарда долларов – на экономическую поддержку.

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Ленд-лиз для Украины: что известно

В конце апреля Палата представителей Конгресса разгромно поддержала ленд-лиз для украинского государства. "За" соответствующий законопроект проголосовали 417 депутатов, против – 10.

Какими будут поставки оружия на практике? Украина дает список необходимого, Вашингтон согласовывает позиции, которые может предоставить. Далее американские самолеты доставляют все в соседние с нами государства.

Важно, что эта помощь США сыграла ключевую роль в победе над гитлеровской Германией.

Помощь от Польши: коротко

К слову, помогают Украине не только Соединенные Штаты, но и многие другие государства, в частности Польша. Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что из Варшавы приехали модернизированные танки Т-72.

Кроме этого, украинский чиновник добавил, что наши защитники уже получили ЗРК С-300 от стран-партнеров. Его уже доставили в зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг".

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