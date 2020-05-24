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США показали новое лазерное оружие, которое уничтожает беспилотники: мощное видео

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В США прошли испытания нового оружия
В США прошли испытания нового оружия / Скриншот из видео

Военно-морские силы США успешно испытали лазерное оружие против беспилотников.

Видео испытаний появилось на фейсбук-странице командования Тихоокеанского флота.

Интересно Впервые за 28 лет в США всерьез заговорили о проведении ядерного испытания, – СМИ

На кадрах видно, что военный корабль с лазерной установкой попал в летательный аппарат. После чего беспилотник загорелся в воздухе и упал в воду.

В пресс-службе ВМС США пояснили, что такое лазерное оружие могут использовать для защиты от беспилотников или же вооруженных небольших катеров.

Испытание лазерного оружия в США: смотрите видео

В CNN сообщили, что испытания прошли в Тихом океане еще 16 мая. В них принял участие десантно-транспортный корабль USS Portland. Разработчиком установки является военно-промышленная компания Northrop Grumman.

Мощность лазерного оружия военные не раскрыли, однако издание, ссылаясь на отчет Международного института стратегических исследований, пишет про вероятные 150 киловатт.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Оружие Новости США
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