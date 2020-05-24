США показали нову лазерну зброю, яка знищує безпілотники: потужне відео

Військово-морські сили США успішно випробували лазерну зброю проти безпілотників.

Відео з випробувань з'явилося на фейсбук-сторінці командування Тихоокеанського флоту.

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На кадрах видно, що військовий корабель із лазерною установкою поцілив у літальний апарат. Після чого безпілотник загорівся в повітрі та впав у воду.

У прес-службі ВМС США пояснили, що таку лазерну зброю можуть використовувати для захисту від безпілотників або ж озброєних невеликих катерів.

Випробування лазерної зброї у США: дивіться відео

У CNN повідомили, що випробування пройшли в Тихому океані ще 16 травня. У них взяв участь десантно-транспортний корабель USS Portland. Розробником установки є військово-промислова компанія Northrop Grumman.

Потужність лазерної зброї військові не розкрили, проте видання, посилаючись на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень, пише про ймовірних 150 кіловат.