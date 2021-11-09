Растаскивать пернатых пришлось местным полицейским. Копов вызвали жители Миннесота-стрит, заметившие двух орлов в необычном состоянии посреди дороги.

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Как коп спас орлов

Офицер Митч Мартинсон, который решал проблему, отметил, что таких инцидентов в его карьере еще не было. По его словам, тактику деэскалации еще не применяли к животным или птицам.

В первую очередь, правоохранитель снял видео и связался со специалистами из департамента природных ресурсов Миннесоты. Затем офицер пытался прикрыть птицам глаза, чтобы успокоить. В конце концов, после нескольких несложных манипуляций, орланов удалось расцепить и они самостоятельно улетели.

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Эксперты убеждают, что такие драки между птицами – не редкость и, вероятно, они делили территорию. Довольно часто драки заканчиваются летально. В то же время у орлов очень длинные и острые когти, поэтому подходить к ним также опасно.