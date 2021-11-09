Розтягувати пернатих довелося місцевим поліцейським. Копів викликали жителі Міннесота-стріт, які помітили двох орлів у незвичному стані посеред дороги.

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Як коп рятував орлів

Офіцер Мітч Мартінсон, який і розв'язував проблему, зазначив, що таких інцидентів у його кар'єрі ще не було. За його словами, тактику деескалації ще не застосовували до тварин чи птахів.

Насамперед, правоохоронець зняв відео та сконтактувався із фахівцями з департаменту природних ресурсів Міннесоти. Далі офіцер намагався прикрити птахам очі, щоб заспокоїти. Зрештою, після кількох нескладних маніпуляцій, орланів вдалося розчепити й вони самостійно полетіли.

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Експерти переконують, що такі бійки між птахами – не рідкість і, ймовірно, вони ділили територію. Досить часто сутички закінчуються летально. Водночас орли мають дуже довгі й гострі кігті, тож підходити до них також небезпечно.

"Це, безумовно, один з найбільш пам'ятних викликів, на яких я був у своєму житті. Це варто було побачити на власні очі", – наголосив Мартінсон.

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